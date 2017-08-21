В Сумах пенсионерка принесла в полицию сумку боеприпасов Пожилая женщина обнаружила опасную находку во время уборки в квартире своего умершего племянника, и вместе с братом принесла «находку» в полицию.

12 сентября днем в Сумской отдел полиции пришли двое сумчан - 69-летняя женщина и ее брат. Они принесли целую сумку боеприпасов. Как выяснилось, женщина пришла навести порядок в квартире своего племянника, который умер в конце августа, и, убирая в доме, наткнулась на опасную находку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Из рассказа сумчанки стало известно, что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО, и вероятнее всего, боеприпасы привез домой именно оттуда.

При осмотре содержимого сумки работники полиции изъяли из нее 248 автоматных патронов калибра 5,45 мм, 84 патрона калибра 7,62 мм и 14 патронов калибра 14,5 мм, два снаряда, запал к гранате и гранату к подствольному гранатомету ВОГ-25.

«Женщина сделала все абсолютно правильно, - говорит начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - не выбросила находку где-то в кусты или на свалку, откуда они могли бы попасть в руки детей или посторонних лиц, а добровольно передала боеприпасы в полицию. Напоминаю, что согласно ч.3 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности».