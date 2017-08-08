Сумские ветераны добыли бронзу в Минске На выходных в Минске проходил V международный турнир по хоккею на траве среди ветеранов.

В турнире среди женщин приняли участие 7 команд, которые были разделены на 2 группы. В том числе сборная Украины, в составе которой было немало сумчанок.

Наша команда обыграла команду Москвы 3:0, проиграла белорускам 1:2 и выиграла у литовок 2:1. В матче за третье место наши обыграли минчанок 3:2. Чемпионками стали хозяйки турнира – сборная Белоруссии.