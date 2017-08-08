Сумские ветераны добыли бронзу в Минске

В турнире среди женщин приняли участие 7 команд, которые были разделены на 2 группы. В том числе сборная Украины, в составе которой было немало сумчанок.
Наша команда обыграла команду Москвы 3:0, проиграла белорускам 1:2 и выиграла у литовок 2:1. В матче за третье место наши обыграли минчанок 3:2. Чемпионками стали хозяйки турнира – сборная Белоруссии.
7-10 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женщин....
Сегодня, 12 августа, в Кардиффе, заключительный день чемпионата Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе....
Сегодня, 11 августа, в Кардиффе (Уэльс) продолжается чемпионат Европы среди женщин во втором дивизионе....
Сегодня, 9 августа, в Кардиффе (Уэльс) продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе....
7 августа в Кардиффе продолжились игры чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских команд во втором дивизионе....