Патрульные гонялись за пьяным водителем, пока он не перевернулся (видео) Патрульные составили 5 админматериалов на нетрезвого водителя, авто которого перевернулось во время преследования.

12 сентября, около часа ночи, экипаж патрульных заметил автомобиль Volkswagen Polo, который двигался по полосе встречного движения на проспекте Михаила Лушпы. Правоохранители сразу отправились следом. Инспекторы патрульной полиции подали водителю сигнал об остановке, однако тот не реагировал на их требования, зато увеличил скорость и начал убегать. Преследование началось. Водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения и подвергал опасности окружающих.

К преследованию присоединились 3 экипажа патрульной полиции. Полицейские пытались остановить правонарушителя и одновременно предупреждали окружающих о движении непредсказуемого водителя.

На перекрестке с улицей Герасима Кондратьева беглец врезался в бордюрный камень, и даже после этого не остановился, а снова бросился наутек.

В конце концов, водитель попытался столкнуть служебный Toyota Prius на бордюр, но попал в свою же ловушку: патрульный автомобиль заехал на второстепенную дорогу, а беглец не справился с управлением и его автомобиль перевернулся. Мужчина пошел задним ходом, но заехал на бордюр и повредил его.

За рулем находился 28-летний гражданин. К счастью, телесных повреждений он не получил, но имел признаки алкогольного опьянения. Водительского удостоверения он еще и не получал. В медицинском учреждении у гражданина обнаружили 0,66 промилле алкоголя.

Инспекторы патрульной полиции составили на мужчину 5 админматериалов: админпротоколы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 139 (Повреждение дорожных сооружений), ст. 124 (совершение ДТП), ст. 122-2 (Невыполнение законных требований об остановке) и админпостановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) КоАП. Автомобиль эвакуировали для хранения на штрафплощадку, а правонарушителя отстранили от управления.