Студенты СНАУ получили мини-гранты от чешских партнеров

Лучшими жюри признало работы Анны Глуходид, Дарьи Кривули, Ольги Турченко и Лайнуса Джошуа Бака. Предложенные студентами проекты планируют реализовать в течение сентября-октября 2017 года.
Общий бюджет конкурса составляет 20 тыс. гривен. Около 10 тыс. гривен отведено для поддержки инициатив студенческого самоуправления, сообщает пресс-служба СНАУ.
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