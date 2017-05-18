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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0753

Студенты СНАУ получили мини-гранты от чешских партнеров

Студенты Сумского национального аграрного университета получили мини-гранты от Чешского агентства развития для осуществления научной деятельности.

Лучшими жюри признало работы Анны Глуходид, Дарьи Кривули, Ольги Турченко и Лайнуса Джошуа Бака. Предложенные студентами проекты планируют реализовать в течение сентября-октября 2017 года.

Общий бюджет конкурса составляет 20 тыс. гривен. Около 10 тыс. гривен отведено для поддержки инициатив студенческого самоуправления, сообщает пресс-служба СНАУ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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