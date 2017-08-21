«CBS Холдинг» вручил ключи жителям первой секции ЖК «Заречный» ® Региональный застройщик «CBS Холдинг» меньше чем за месяц передал в управление ОСМД две секции ЖК «Заречный».

10 сентября 2017 года свои ключи получили обладатели квартир первой секции жилого комплекса, а ранее, 23 августа - жители второй.

К двум секциям подключены все необходимые коммуникации. Застройщик передал дом в управление организации совладельцев многоквартирного дома для рационального управление имуществом дома, улучшения качества услуг и создания комфортных условий для совместного проживания. Подробнее о том, как функционирует ОСМД, читайте здесь.

О застройщике:

«CBS Холдинг» - это украинская многопрофильная инвестиционно-промышленная группа. Компания строит жилые комплексы в 4 областях Украины: Сумах, Запорожье, Житомире, Кропивницком. Ключевое направление работы Холдинга - девелоперская деятельность. Соотношение цены и качества строительных проектов группы компаний «CBS» выражается в удобном расположении земельных участков, нестандартных архитектурных решениях и оптимальных сроках реализации. «CBS Холдинг» проводит активную политику регионального развития и является инициативним участником Конфедерации строителей Украины и Ukrainian Building Community.

О комплексе:

«Заречный» – современный жилой комплекс от киевского застройщика CBS Холдинг. Это кирпичный дом комфорт класса с панорамным остеклением, который располагается в экологически комфортной части города вдоль берега реки Псел на улице Харьковской, которая считается наиболее престижной и привлекательной для проживания. Комплекс состоит из 8 домов по 12 этажей. Стильный экстерьер дома с офисно-торговыми помещениями, благоустроенная придомовая территория, закрытый двор с детской и спортивной площадкой, гостевой паркинг, ландшафтный дизайн, пешеходная набережная, выделяют «Заречный» среди типовых домов города.

ЖК «Заречный»

Адрес: г. Cумы, ул. Харьковская, 2

Телефоны: (0542) 70-90-70, (044) 337-00-53