Из-за директора «Дорремстроя» Сумской горсовет проверяло НАЗК (видео)

В ответе на информационный запрос сообщили: «устанавливали возможные факты нарушения закона о коррупции должностными лицами, а именно директором« Дорремстрой »Александром Вегерой». Им передали Постановление Заречного районного суда Сум от 24 февраля 2017 года, где чиновника признали виновным в коррупционном правонарушении и наложили на него штраф - 3400 гривен, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Сейчас в НАЗК оформляют результаты проверки. В городском совете о визите ревизоров ничего не знали.
«Не знаю ничего о результатах, проверка была для меня лично неожиданной, не знаю получал ли мэр предупреждения, ребята отработали и будут давать свои заключения, абсолютно без вопросов пустили их, предоставили кабинет, они поработали, сделали копии документов, взяли объяснения и завершили работу», - рассказал секретарь Сумского городского совета Андрей Баранов.
Связаться с Александром Вегерой не удалось, трубку он не взял. Напомним, оштрафовали директора коммунального предприятия за то, что он не сообщил о наличии реального конфликта интересов непосредственного руководителя, то есть мэра. В частности, принимал на работу, предоставлял отпуска и премировал близких лиц, а именно своих дочь и зятя. Последние работают начальниками отделов в «Дорремстрое».
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