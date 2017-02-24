Из-за директора «Дорремстроя» Сумской горсовет проверяло НАЗК (видео) 7-8 сентября в Сумском городском совете работали сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ответе на информационный запрос сообщили: «устанавливали возможные факты нарушения закона о коррупции должностными лицами, а именно директором« Дорремстрой »Александром Вегерой». Им передали Постановление Заречного районного суда Сум от 24 февраля 2017 года, где чиновника признали виновным в коррупционном правонарушении и наложили на него штраф - 3400 гривен, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Сейчас в НАЗК оформляют результаты проверки. В городском совете о визите ревизоров ничего не знали.

«Не знаю ничего о результатах, проверка была для меня лично неожиданной, не знаю получал ли мэр предупреждения, ребята отработали и будут давать свои заключения, абсолютно без вопросов пустили их, предоставили кабинет, они поработали, сделали копии документов, взяли объяснения и завершили работу», - рассказал секретарь Сумского городского совета Андрей Баранов.

Связаться с Александром Вегерой не удалось, трубку он не взял. Напомним, оштрафовали директора коммунального предприятия за то, что он не сообщил о наличии реального конфликта интересов непосредственного руководителя, то есть мэра. В частности, принимал на работу, предоставлял отпуска и премировал близких лиц, а именно своих дочь и зятя. Последние работают начальниками отделов в «Дорремстрое».