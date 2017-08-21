Пиротехники уничтожили старых 3 боеприпаса, еще 4 - обнаружено 12 сентября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным (Ромны) в Конотопском районе проведены работы по обезвреживанию 3-х минометных мин (калибр 82 мм) времен Второй мировой войны.

На данные опасные предметы наткнулись работники агропредприятия во время сельскохозяйственных работ в поле в 2 км от жилых домов с.Поповка.

В этот же день в Службу спасения «101» поступило сразу три сообщения об обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы. Работники районных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выехали на места находок. Как установили специалисты, в Сумском районе в лесу в 1,5 км от жилых домов с. Горное было обнаружено 76-мм. артснаряд. Похожий случай произошел и вблизи с. Перекоповка Роменского района, где во время сбора грибов местные жители наткнулись на два артснаряда калибра 76 мм. А в Шостке работники местной ТЭЦ во время проведения ремонтных работ трубопровода централизованного отопления натолкнулись на 300-мм. противотанковую мину, которая находилась лишь в 10 метрах от многоквартирного жилого дома.

Места обнаружения боеприпасов взяты под охрану работниками полиции. Предоставлено занавес на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В текущем году на Сумщине зафиксировано уже 200 случаев обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию данных боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при нахождении взрывчатки должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».