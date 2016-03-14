В Сумах через полгода установили столб, сбитый чиновником

Об этом сообщает сумчанин Владимир Дворниченко, выложивший видео. Напомним, электропора была сбита пьяным чиновником в марте этого года. Из-за этого до сих пор не работает светофор на перекрестке ул. Садовой и Ильинской.
За свой поступок Василий Щербак был оштрафован, также должен был выплатить КП «Электроавтотранс» за новую опору, а в августе был уволен в связи с нарушением присяги. Имеется в виду как раз управление г-ном Щербаком авто в нетрезвом состоянии, что подтверждено решениями судов как первой инстанции, так и апелляции.
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