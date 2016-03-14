В Сумах через полгода установили столб, сбитый чиновником Сегодня, 13 сентября, в Сумах на ул. Ильинской установили электроопору на месте сбитой начальником управления коммунального имущества Василием Щербаком еще 15 марта.

Об этом сообщает сумчанин Владимир Дворниченко, выложивший видео. Напомним, электропора была сбита пьяным чиновником в марте этого года. Из-за этого до сих пор не работает светофор на перекрестке ул. Садовой и Ильинской.

За свой поступок Василий Щербак был оштрафован, также должен был выплатить КП «Электроавтотранс» за новую опору, а в августе был уволен в связи с нарушением присяги. Имеется в виду как раз управление г-ном Щербаком авто в нетрезвом состоянии, что подтверждено решениями судов как первой инстанции, так и апелляции.