Сумчане заплатили 430 миллионов за землю

За январь-август 2017 года органами фискальной службы Сумской области в местные бюджеты обеспечено поступлений 430 млн грн земельного налога и арендной платы за землю.
Всего сумма платы за землю за 8 месяцев 2017 года превысили показатель 2016 года на 55,3 млн грн или почти на 15 процентов. От юридических лиц в местные бюджеты поступило 377 млн грн, от владельцев земельных участков, долей (паев) и землепользователей - физических лиц - 53 млн гривен.
Больше 6,4 млрд гривен поступило в сводный бюджет Украины от сумчан....
За восемь месяцев текущего года в Сводный бюджет Украины плательщиками, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплачено...
По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, за семь месяцев текущего года плательщики, которые избрали упрощенную систему налогообложения, учета...
По сравнению с прошлым годом сумма уплаченного налога за январь - июнь выросла в 2,7 раза....
Работники фискальной службы Сумщины обеспечили поступления 2,8 млрд грн налогов в государственный бюджет. Сумма превысила прошлогодние показатели на 775,3 млн...