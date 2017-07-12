Сумчане заплатили 430 миллионов за землю За 8 месяцев 2017 года в местные бюджеты на Сумщине поступило 430 млн гривен платы за землю.

За январь-август 2017 года органами фискальной службы Сумской области в местные бюджеты обеспечено поступлений 430 млн грн земельного налога и арендной платы за землю.

Всего сумма платы за землю за 8 месяцев 2017 года превысили показатель 2016 года на 55,3 млн грн или почти на 15 процентов. От юридических лиц в местные бюджеты поступило 377 млн грн, от владельцев земельных участков, долей (паев) и землепользователей - физических лиц - 53 млн гривен.