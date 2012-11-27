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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48159

Сумчан приглашают прибраться в городе

В течение четырех дней, с 15 по 18 сентября, в Сумах будут убирать в парках и чистить русла рек.

Наводить порядок будут в рамках всеукраинской акции «Чистая Украина - чистая Земля», которая является ежегодной и проводится при поддержке Ассоциации городов Украины и Украинского общества охраны природы.

«Чистая Украина - чистая Земля» - это название украинской кампании всемирного движения «Clean Up the World» ( «Делаем мир чистым»), который начался в конце 80-х годов по инициативе австралийца Иана Кернана.

Тогда на его призыв откликнулось более 40 тыс. человек. А начиная с 1993 года, эта акция стала всемирной. Ежегодно в конце сентября миллионы людей из 130 стран мира убирают леса и парки, чистят русла рек и заброшенные источники. В 2002 году впервые присоединилась к волонтерской акции и Украина.

Не оставаться в стороне от нее призывают и сумчан. Те горожане, которые хотят убрать в родном городе, могут обращаться к координатору акции в Сумской области - Сумской областной организации Украинского общества охраны природы по адресу: ул. Набережная р. Стрелка, 46, тел.: 61-01-64, 61-01-21, 61-03-41.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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