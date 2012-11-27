Сумчан приглашают прибраться в городе В течение четырех дней, с 15 по 18 сентября, в Сумах будут убирать в парках и чистить русла рек.

Наводить порядок будут в рамках всеукраинской акции «Чистая Украина - чистая Земля», которая является ежегодной и проводится при поддержке Ассоциации городов Украины и Украинского общества охраны природы.

«Чистая Украина - чистая Земля» - это название украинской кампании всемирного движения «Clean Up the World» ( «Делаем мир чистым»), который начался в конце 80-х годов по инициативе австралийца Иана Кернана.

Тогда на его призыв откликнулось более 40 тыс. человек. А начиная с 1993 года, эта акция стала всемирной. Ежегодно в конце сентября миллионы людей из 130 стран мира убирают леса и парки, чистят русла рек и заброшенные источники. В 2002 году впервые присоединилась к волонтерской акции и Украина.

Не оставаться в стороне от нее призывают и сумчан. Те горожане, которые хотят убрать в родном городе, могут обращаться к координатору акции в Сумской области - Сумской областной организации Украинского общества охраны природы по адресу: ул. Набережная р. Стрелка, 46, тел.: 61-01-64, 61-01-21, 61-03-41.