Сумчане выиграли в апелляции дело против «Сумыгаза» Решением Апелляционного суда Сумской области оставлено в силе решение Заречного районного суда г. Сумы от 8 июня 2017 по делу № 591/654/17.

Дело рассматривалось в разрезе несогласия сумчан с решением комиссии ПАО «Сумыгаз», согласно которому к ним, как нарушителям были применены санкции в виде увеличение до предельных показателей норм потребления газа. Судом первой инстанции исковые заявления сумчан в части признания неправомерными решения о применении к ним указанных санкций были удовлетворены. Однако с таким решением не согласились предприятия-ответчики. В апелляционной жалобе в суд высшей инстанции субъекты хозяйствования ссылались на нарушение норм материально-процессуального законодательства и просили отменить решение местного суда, отметив, что истцы не давали работникам предприятия устанавливать общедомовые приборы учета газа. В соответствии с Кодексом газораспределительных систем к таким потребителям предприятие вправе применять предельные нормы потребления газа, а именно 9,8 м3 на одного человека вместо 4,4.

Решением суда апелляционной инстанции установлено, что акты о нарушении, на основании которых выносилось решение комиссии ПАО «Сумыгаз», составленные не в отношении конкретно определенного потребителя, а в отношении объекта - жилого дома № 14 по ул. Зеленко в г. Сумы, то есть акты не содержат сведений о совершении правонарушения конкретным лицом, а соответственно и принятие ПАО «Сумыгаз» решения об ответственности конкретного лица на основании этого акта является неправомерным.

Таким образом, жители дома №14 по ул. Зеленко в г. Сумы могут обратиться в ПАО «Сумыгаз» с соответствующими заявлениями в осуществлении им пересчета объемов потребленного природного газа за время действия вышеуказанного решения комиссии с применением нормы потребления природного газа 4,4 м3.