Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12140

Сумчане выиграли в апелляции дело против «Сумыгаза»

Решением Апелляционного суда Сумской области оставлено в силе решение Заречного районного суда г. Сумы от 8 июня 2017 по делу № 591/654/17.

Дело рассматривалось в разрезе несогласия сумчан с решением комиссии ПАО «Сумыгаз», согласно которому к ним, как нарушителям были применены санкции в виде увеличение до предельных показателей норм потребления газа. Судом первой инстанции исковые заявления сумчан в части признания неправомерными решения о применении к ним указанных санкций были удовлетворены. Однако с таким решением не согласились предприятия-ответчики. В апелляционной жалобе в суд высшей инстанции субъекты хозяйствования ссылались на нарушение норм материально-процессуального законодательства и просили отменить решение местного суда, отметив, что истцы не давали работникам предприятия устанавливать общедомовые приборы учета газа. В соответствии с Кодексом газораспределительных систем к таким потребителям предприятие вправе применять предельные нормы потребления газа, а именно 9,8 м3 на одного человека вместо 4,4.

Решением суда апелляционной инстанции установлено, что акты о нарушении, на основании которых выносилось решение комиссии ПАО «Сумыгаз», составленные не в отношении конкретно определенного потребителя, а в отношении объекта - жилого дома № 14 по ул. Зеленко в г. Сумы, то есть акты не содержат сведений о совершении правонарушения конкретным лицом, а соответственно и принятие ПАО «Сумыгаз» решения об ответственности конкретного лица на основании этого акта является неправомерным.

Таким образом, жители дома №14 по ул. Зеленко в г. Сумы могут обратиться в ПАО «Сумыгаз» с соответствующими заявлениями в осуществлении им пересчета объемов потребленного природного газа за время действия вышеуказанного решения комиссии с применением нормы потребления природного газа 4,4 м3.

Право Сумыгаз

По тематике

Сегодня 15:18

В Конотопе завтра не будет газа

Об этом сообщает Конотопское отделение ПАО «Сумыгаз»....

Вчера 17:03

Абонент, который самостоятельно заменил газовую колонку, оставил без газа 48 соседних квартир

Вода вместо газа пошла из газопровода у жителей многоэтажки в Сумах после того, как их сосед самостоятельно, без специалистов, установил...

27.07.2017 08:08

«Сумыгаз» отключит газ в пяти селах

1 августа с 9.00 до 17.00 будет приостановлено газоснабжение в пгт Угроеды, с. Турья, с. Покровка, с. Наумовка, с. Михайловское...

20.07.2017 14:13

Мэр Сум потребовал включить горожанам газ

Сегодня состоялась рабочая встреча городского головы Александра Лысенко с представителями ПАО «Сумыгаз» о незаконном прекращении газоснабжения ряда сумских многоэтажек....

Сумчане перекрыли дорогу из-за действий газовиков
20.07.2017 09:02

Сумчане перекрыли дорогу из-за действий газовиков

Вечером 19 июля около 19.00 на пересечении улиц Героев Крут и Ивана Сирко жители перекрыли дорогу, тем самым парализовав движение...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.