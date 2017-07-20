Сумчане заплатили почти 4 миллиона гривен экологического налога С начала 2017 года сумские налогоплательщики уплатили 3,8 миллиона гривен экологического налога.

По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, основными бюджетоформирующими плательщиками экологического налога являются: ПАО «СМНВО», ПАО «Сумыхимпром», КП «Горводоканал», ООО «СПКК «Федорченко», ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб», ООО «Сумытеплоэнерго».

В инспекции напоминают, что суммы уплаченного экологического налога являются частичными компенсаторами вредного воздействия на природу разного рода опасных факторов, возникающих в процессе ведения промышленного производства и предпринимательской деятельности. А это - выбросы в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ, размещение, хранение и образования различных отходов.