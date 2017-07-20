Сумчане заплатили почти 4 миллиона гривен экологического налога

По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, основными бюджетоформирующими плательщиками экологического налога являются: ПАО «СМНВО», ПАО «Сумыхимпром», КП «Горводоканал», ООО «СПКК «Федорченко», ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб», ООО «Сумытеплоэнерго».
В инспекции напоминают, что суммы уплаченного экологического налога являются частичными компенсаторами вредного воздействия на природу разного рода опасных факторов, возникающих в процессе ведения промышленного производства и предпринимательской деятельности. А это - выбросы в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ, размещение, хранение и образования различных отходов.
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