В Сумах пройдет юношеский чемпионат Украины по хоккею на траве

Игры пройдут на стадионе в детском парке «Сказка». В нем примут участие пять команд: СДЮШОР «Динамо» г. Сумы, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, Сборная команда Винницкой области, Томашпольский район и Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак».
Календарь игр
Пятница, 15 сентября
13:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - КДЮСШ «Барса» г. Шостка
14:00 Сб. команда Винницкой обл. - Томашпольский район
15:00 Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» - КДЮСШ «Барса» г. Шостка
16:00 Томашпольский район - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы
17:00 Сб. команда Винницкой обл. - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак»
Суббота, 16 сентября
9:00 Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» - Томашпольский район
10:00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - Сб. команда Винницкой обл.
11:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак»
12:00 Томашпольский район - КДЮСШ «Барса» г. Шостка
13:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сб. команда Винницкой обл.
14:00 Закрытие соревнований и награждение
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