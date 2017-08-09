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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41142

В Сумах пройдет юношеский чемпионат Украины по хоккею на траве

15-16 сентября в Сумах пройдет чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2003-2004 г.р..

Игры пройдут на стадионе в детском парке «Сказка». В нем примут участие пять команд: СДЮШОР «Динамо» г. Сумы, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, Сборная команда Винницкой области, Томашпольский район и Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак».

Календарь игр

Пятница, 15 сентября

13:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - КДЮСШ «Барса» г. Шостка

14:00 Сб. команда Винницкой обл. - Томашпольский район

15:00 Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» - КДЮСШ «Барса» г. Шостка

16:00 Томашпольский район - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

17:00 Сб. команда Винницкой обл. - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак»

Суббота, 16 сентября

9:00 Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» - Томашпольский район

10:00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - Сб. команда Винницкой обл.

11:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак»

12:00 Томашпольский район - КДЮСШ «Барса» г. Шостка

13:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сб. команда Винницкой обл.

14:00 Закрытие соревнований и награждение

Спорт Хоккей на траве

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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