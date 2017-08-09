В Сумах пройдет юношеский чемпионат Украины по хоккею на траве 15-16 сентября в Сумах пройдет чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2003-2004 г.р..

Игры пройдут на стадионе в детском парке «Сказка». В нем примут участие пять команд: СДЮШОР «Динамо» г. Сумы, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, Сборная команда Винницкой области, Томашпольский район и Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак». Календарь игр Пятница, 15 сентября 13:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 14:00 Сб. команда Винницкой обл. - Томашпольский район 15:00 Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 16:00 Томашпольский район - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы 17:00 Сб. команда Винницкой обл. - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» Суббота, 16 сентября 9:00 Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» - Томашпольский район 10:00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - Сб. команда Винницкой обл. 11:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Житомирская ОКДЮСШ ФСО «Спартак» 12:00 Томашпольский район - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 13:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сб. команда Винницкой обл. 14:00 Закрытие соревнований и награждение