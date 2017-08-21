В Конотопе завтра не будет газа Об этом сообщает Конотопское отделение ПАО «Сумыгаз».

«14.09.2017 года с 08:00 до 16:00 будут проводиться плановые профилактические работы по отключению газоснабжения потребителям. Просьба жителям города не пользоваться газом в данный период времени. Спасибо за понимание», - говорится в сообщении, пишет Голос Конотопа.