В Конотопе завтра не будет газа

«14.09.2017 года с 08:00 до 16:00 будут проводиться плановые профилактические работы по отключению газоснабжения потребителям. Просьба жителям города не пользоваться газом в данный период времени. Спасибо за понимание», - говорится в сообщении, пишет Голос Конотопа.
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