В Сумах за 2017 год стало на 3200 безработных больше Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-августе 2017 года статус безработного в г. Сумы получили 3236 человек (по данным Сумского областного центра занятости).

Трудоустроено 1587 безработных. Кроме того, 824 человека проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец августа 2017 года на учете в Сумском городском центре занятости оставалось 2174 безработных, что на 183 человека меньше, чем в прошлом году. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1098 свободных рабочих мест.

Средний размер пособия по безработице в августе 2017 года составил 2361 грн против 2022 грн в прошлом году.