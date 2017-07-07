В Сумах за 2017 год стало на 3200 безработных больше

Трудоустроено 1587 безработных. Кроме того, 824 человека проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.
На конец августа 2017 года на учете в Сумском городском центре занятости оставалось 2174 безработных, что на 183 человека меньше, чем в прошлом году. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1098 свободных рабочих мест.
Средний размер пособия по безработице в августе 2017 года составил 2361 грн против 2022 грн в прошлом году.
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