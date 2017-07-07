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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10136

В Сумах за 2017 год стало на 3200 безработных больше

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-августе 2017 года статус безработного в г. Сумы получили 3236 человек (по данным Сумского областного центра занятости).

Трудоустроено 1587 безработных. Кроме того, 824 человека проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец августа 2017 года на учете в Сумском городском центре занятости оставалось 2174 безработных, что на 183 человека меньше, чем в прошлом году. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1098 свободных рабочих мест.

Средний размер пособия по безработице в августе 2017 года составил 2361 грн против 2022 грн в прошлом году.

Общество Безработные Статистика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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