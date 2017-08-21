Копы нашли «порошок» в машине, попавшей в ДТП

Ночью, патрулируя улицу Степана Бандеры, стражи порядка увидели транспортное средство Ford Transit, которое врезалось в дерево.
31-летний водитель, который стоял рядом с авто не пострадал. При этом он имел явные признаки алкогольного опьянения.
Оформляя ДТП, инспекторы попросили мужчину предоставить им документы, которые должен иметь водитель транспортного средства. Мужчина начал искать их в салоне авто. Когда стражи порядка посветили фонариками в салон автомобиля, то заметили на переднем пассажирском сиденье полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.
Водитель предоставил все документы, кроме водительского удостоверения, которое не нашел. Освидетельствование на состояние опьянения, которое проводилось в медицинском учреждении зафиксировало у него 2,1 промилле алкоголя.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.
Уже при осмотре автомобиля правоохранителями были обнаружены еще два аналогичных пакетика.
На водителя стражи порядка составили 3 админматериала: ст. 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.
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