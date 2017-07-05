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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3753

Полиция Сумщины раскрыла 8 краж за сутки

В половине из совершенных краж злоумышленниками оказались родные или знакомые пострадавших.

Полицейские Шосткинского района разоблачили сразу трех злоумышленников, которые совершили две кражи в самой Шостке и еще одну в одном из сел района. Так, 34-летний житель одного из поселков района, по месту жительства украл серебряные ювелирные изделия у собственной матери. А 47-летний житель Шостки похитил денежные средства в сумме 1000 гривен у своей сверстницы, во время непринужденного общения рядом с банкоматом, на одной из улиц города. Еще одним похитителем чужого имущества оказался 29-летний местный житель, который залез в припаркованный на улице ВАЗ и прихватил из него мобильный телефон владельца авто.

Две кражи раскрыли и ахтырские полицейские. В первом случае, похитителем оказалась 33-летняя знакомая потерпевшего. Женщина, находясь в гостях у своего пожилого односельчанина, «положила глаз» на его мобильный. Возвращаясь из гостей, прихватила его с собой. А в другом случае, 42-летний брат потерпевшего, воспользовавшись его отсутствием, похитил из его домохозяйства 20 литров дизтоплива.

Двух воров металла разоблачили полицейские Роменского и Ямпольского района. Если 52-летняя жительница Роменщины присвоила алюминиевую лестницу из одного из дачных домиков, то 40-летний житель Ямпольшины похитил металлический люк. В обоих случаях правоохранители обнаружили и изъяли похищенные вещи у злоумышленников.

Офисного вора разоблачили полицейские Сум. В полицию обратилась работница одного из офисов города с заявлением о краже ее нетбука с места работы. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний житель одного из западных регионов Украины.

По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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