В Сумах похоронили еще одного бойца, погибшего в АТО Сегодня, 13 сентября, на центральном кладбище похоронили сумчанина Алексея Озерова.

Военному было 30 лет. Дома остались 9-летняя дочь, жена и родители. Алексей служил в 95 десантной Житомирской бригаде, служил в киевском «Беркуте», а затем перевелся в сумской. Сам он родом из Путивльского района. Четыре раза был в зоне АТО, защищал страну в «горячих» точках, таких, как Дебальцево, пишет СТС.