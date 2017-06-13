В Сумах похоронили еще одного бойца, погибшего в АТО

Военному было 30 лет. Дома остались 9-летняя дочь, жена и родители. Алексей служил в 95 десантной Житомирской бригаде, служил в киевском «Беркуте», а затем перевелся в сумской. Сам он родом из Путивльского района. Четыре раза был в зоне АТО, защищал страну в «горячих» точках, таких, как Дебальцево, пишет СТС.
9 сентября прошли похороны военнослужащего 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й бригады Вооруженных сил Украины Константина Сергиенко....
В связи с гибелью шосткинца Константина Сергиенко в зоне АТО в Шостке объявили траур....
Печальную новость сообщил на свой странице в фейсбуке мэр Шостки Николай Нога....
В Конотопском профессионально-техническом училище торжественно открыли мемориальную доску в честь героев, ценой жизни отстаивали независимость нашего государства на востоке страны....
12 июня в Тростянце прошли похороны погибшего на Донбассе Вадима Полозова....