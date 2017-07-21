Внимание! Ухудшение погодных условий

Спасатели предупреждают, во время осложнения погодных условий будьте осторожны при нахождении на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, сторонитесь линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.
В ночь с 4 на 5 сентября ураган, который пронесся по Сумской области, наделал беды электросетям ПАО "Сумыоблэнерго"....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 1 сентября по г. Сумы и области ожидается сильный дождь, местами гроза....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, днем 27 июля по г. Сумі и области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град...
Предупреждение об осложнении погодных условий распространило Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, в течение суток 22 июля по г. Сумы и области ожидаются кратковременный дождь, грозы,...