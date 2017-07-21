Внимание! Ухудшение погодных условий По прогнозу Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, 14 сентября по г. Сумы и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и местами 15 сентября.

Спасатели предупреждают, во время осложнения погодных условий будьте осторожны при нахождении на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, сторонитесь линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.