Сумских педагогов заставляют «считать соловьев» Директор школы № 12 Ирина Губская написала в фейсбуке о неожиаднной телефонограмме, полученной от Информационно-методический центр управления образования и науки Сумского городского совета по поводу отчета о проведенных в школе мероприятиях, посвященных «Году Японии в Украине».

«Пост, который смело можно назвать «Будни педагогов». Сегодня получила телефонограмму, по которой должна отчитаться о мероприятиях, касающихся «Года Японии в Украине». Об этом, конечно, никто не предупреждал. Информацию надо подать срочно. И здесь вспомнился один директор, который рассказывал, как ему пришла подобная телефонограмма, и предлагалось указать количество соловьев в районе школы. Мне интересно, в Новой украинской школе мы будем продолжать «считать соловьев»?» - риторически спрашивает она.