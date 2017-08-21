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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54292

Сумских педагогов заставляют «считать соловьев»

Директор школы № 12 Ирина Губская написала в фейсбуке о неожиаднной телефонограмме, полученной от Информационно-методический центр управления образования и науки Сумского городского совета по поводу отчета о проведенных в школе мероприятиях, посвященных «Году Японии в Украине».

«Пост, который смело можно назвать «Будни педагогов». Сегодня получила телефонограмму, по которой должна отчитаться о мероприятиях, касающихся «Года Японии в Украине». Об этом, конечно, никто не предупреждал. Информацию надо подать срочно. И здесь вспомнился один директор, который рассказывал, как ему пришла подобная телефонограмма, и предлагалось указать количество соловьев в районе школы. Мне интересно, в Новой украинской школе мы будем продолжать «считать соловьев»?» - риторически спрашивает она.

Общество Ирина Губская Образование Япония

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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