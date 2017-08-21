Сумских педагогов заставляют «считать соловьев»

«Пост, который смело можно назвать «Будни педагогов». Сегодня получила телефонограмму, по которой должна отчитаться о мероприятиях, касающихся «Года Японии в Украине». Об этом, конечно, никто не предупреждал. Информацию надо подать срочно. И здесь вспомнился один директор, который рассказывал, как ему пришла подобная телефонограмма, и предлагалось указать количество соловьев в районе школы. Мне интересно, в Новой украинской школе мы будем продолжать «считать соловьев»?» - риторически спрашивает она.
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