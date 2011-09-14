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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине могут амнистировать 9 АТОшников

7 сентября 2017 года вступил в силу Закон Украины «Об амнистии в 2016 году» от 22.12.2016 №1810-VIII, согласно которому расширен круг лиц, к которым может быть применена амнистия.

В частности, подлежат освобождению от отбывания определенных видов наказания лица, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, получили статус участника боевых действий.

В настоящее время органам прокуратуры области известно о 10 лицах, находящихся в учреждениях исполнения наказаний и предварительного заключения области, а также 14 человек, которым присуждены другие виды наказания, в отношении которых или есть достаточные данные, подтверждающие вышеуказанный статус участника боевых действий или которые сообщили о наличии такого статуса при отсутствии подтверждающих документов в материалах личных дел.

По информации предоставленной администрацией исправительных учреждений и СИЗО, с учетом имеющихся в материалах личных дел документов, из указанного количества лиц под действие Закона Украины «Об амнистии в 2016 году» подпадает 9 человек. Вопрос о возможности применения амнистии к другим лицам вышеуказанной категории изучается.

«Следует отметить, что применение амнистии не допускается, если обвиняемый (подсудимый) или осужденный возражает против этого. Лицо, в отношении которого решается вопрос о применении амнистии, дает свое согласие суду в устной или письменной форме с обязательным указанием этого в журнале судебного заседания», - сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Вакула, пишет Пресс-служба прокуратуры области.

Право Амнистия

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