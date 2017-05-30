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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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СумГУ заключил меморандум о сотрудничестве с ганским учебным заведением

Сумской государственный университет посетили представители Колледжа ганского Баптистского университета (г. Кумаси, Гана).

В составе делегации были директор колледжа г-н Аду-Гуамфи Иов и директора по инновациям, исследованиям и партнерства г-н Атибила Джон Мбабугри.

Целью поездки представителей ганского вуза было проведение переговоров о сотрудничестве в сфере обучения иностранных граждан в Сумском государственном университете. Иностранные гости ознакомились с материально-технической базой Сумского государственного университета. Во время визита господин Аду-Гуамфи Иов и господин Атибил Джон Мбабугри посетили Конгресс-центр, УАБД, Медицинский институт, университетскую клинику, библиотечно-информационный центр, «Лабораторию идей», ознакомились с возможностями онлайн-студии и принципами реализации дистанционного образования в СумГУ. Представители колледжа ганского Баптистского университета были поражены современным оснащением университета и организацией учебного процесса в СумГУ.

Важным достижением визита иностранной делегации стало подписание Меморандума о сотрудничестве между колледжем ганского Баптистского университета и Сумским государственным университетом.

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