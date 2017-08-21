В Конотопе рецидивист по пьянке убил собутыльницу До 15 лет лишения свободы грозит конотопчанину, который пытался скрыть убийство своей знакомой.

61-летний конотопчанин П. 11 сентября 2017 года в 8:00 утра пришел в гости к своей 60-летней знакомой, в квартире которой они в течение дня распивали спиртные напитки. Около 20.00, когда положительные темы для разговора закончились, мужчина и женщина перешли к взаимным оскорблениям. Чтобы положить этому конец, разъяренный мужчина четыре раза ударил свою приятельницу ножом.

Осознав, что женщина уже не дышит, П. решил скрыть следы преступления, поджегши постельное белье рядом с телом умершей. Отойдя от дома на незначительное расстояние, начал наблюдать за развитием событий. Уже через несколько минут на вызов подъехала пожарная машина, а затем и полиция. В это время П. подошел ближе к дому. Бдительные полицейские сразу обратили внимание на подозрительное поведение мужчины. Первоначально П. не признавал своей вины, однако окровавленный нож, который он пытался выбросить, указывал на противоположное.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, в настоящее время мужчине вручили уведомление о подозрении, ему инкриминируется умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), по ходатайству прокуратуры он взят под стражу, поскольку 10 лет своей жизни он провел в местах несвободы за совершение аналогичного преступления. На этот раз подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.