Сумские пограничники отказались от российских рублей

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину автомобилем марки «ВАЗ» российской регистрации прибыл гражданин Украины. Мужчина управлял транспортным средством по доверенности. С целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы он предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 450 российских рублей, которые вложил в свой паспортный документ.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. Объективным выяснением совершение Украинский уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, занимаются работники Национальной полиции.
В поезде «Кишинев-Москва» молдаванин скрыл от контроля мясопродукты....
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Mitsubishi Pajero Sport» украинской регистрации,...
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через...
На скамье подсудимых оказались две сотрудницы таможни, которые требовали и получили неправомерную выгоду....
Сотрудники Государственной пограничной службы задержали гражданина Азербайджана, находящегося в розыске по подозрению в убийстве, в Сумской области....