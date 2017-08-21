Сумские пограничники отказались от российских рублей В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда в рамках проведения пограничным ведомством акции «Стоп коррупция. От слов к действиям »зафиксировали очередную попытку втягивания охранников границы к противоправной деятельности.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину автомобилем марки «ВАЗ» российской регистрации прибыл гражданин Украины. Мужчина управлял транспортным средством по доверенности. С целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы он предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 450 российских рублей, которые вложил в свой паспортный документ.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. Объективным выяснением совершение Украинский уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, занимаются работники Национальной полиции.