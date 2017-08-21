Молдаванин не довез в Москву 50 кг мяса

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда в очередной раз предупредили попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции. В ходе проведения осмотра поезда пограничники обнаружили скрытые от контроля мясопродукты, общий вес которых составил около 50 килограммов.
Пытался незаконно переместить через границу товар в Россию гражданин Молдовы, проводник этого поезда Используя конструктивные особенности вагона, он тщательно скрыл продукцию в балке под полом умывальника в рабочем купе проводника.
Выявленная мясопродукция изъята работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы
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