Молдаванин не довез в Москву 50 кг мяса В поезде «Кишинев-Москва» молдаванин скрыл от контроля мясопродукты.

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда в очередной раз предупредили попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции. В ходе проведения осмотра поезда пограничники обнаружили скрытые от контроля мясопродукты, общий вес которых составил около 50 килограммов.

Пытался незаконно переместить через границу товар в Россию гражданин Молдовы, проводник этого поезда Используя конструктивные особенности вагона, он тщательно скрыл продукцию в балке под полом умывальника в рабочем купе проводника.

Выявленная мясопродукция изъята работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы