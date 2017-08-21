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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47137

Молдаванин не довез в Москву 50 кг мяса

В поезде «Кишинев-Москва» молдаванин скрыл от контроля мясопродукты.

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда в очередной раз предупредили попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции. В ходе проведения осмотра поезда пограничники обнаружили скрытые от контроля мясопродукты, общий вес которых составил около 50 килограммов.

Пытался незаконно переместить через границу товар в Россию гражданин Молдовы, проводник этого поезда Используя конструктивные особенности вагона, он тщательно скрыл продукцию в балке под полом умывальника в рабочем купе проводника.

Выявленная мясопродукция изъята работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы

Право Мясо Пограничники

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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