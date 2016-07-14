На Сумщине проходят военные учения

Действия военных будет происходить за пределами населенных пунктов в светлое и темное время суток, сообщает оперативное командование «Север»
«Командование «Север» напоминает об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных Сил Украины и попыток проникновения на их территорию. Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.
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