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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:17160

Поляки приглашают сумчан к участию в международном фотоконкурсе

Люблинский Дом культуры «Броновице» приглашает детей и молодежь из Сум к участию в Х Международном конкурсе фоторабот.

Участниками могут быть фотографы в возрасте от 12 до 25 лет.

Работа, которую необходимо подавать - это фотография, вдохновленная работой мастера, признанного выдающемся представителем своего времени в области визуального искусства (живопись, графика, скульптора, фотография, видео), с использованием современных моделей и предметов или фото выбранной работы и его компьютерно-графическое издание с элементами редактирования.

По условиям конкурса каждый фотограф может подавать любое количество неопубликованных работ, которые ранее не предлагались на другие конкурсы. Работа должна быть выполнена одним автором и иметь размер не менее А5.

Конкурсанту необходимо четко указать имя, возраст, адрес и телефон, имя руководителя, почтовый адрес, название произведения и название работы, по которой она была выполнена. Еще нужно добавить форму для вступления и фотографию, которая была вдохновением для работы.

Работы на конкурс необходимо представить в печатном и электронном виде до 6 ноября по адресу: Дом культуры «Броновице», ul. Krancowa 106, 20-320 Lublin, Poland, e-mail: secretariat@ddkbronowice.pl, тел.: +48 81 744 16 38.

Подведение итогов конкурса, церемония награждения и открытия финальной выставки состоятся 16 декабря в г. Люблин. Результаты конкурса будут размещены на сайте БК «Броновице».

Все произведения, присланные на конкурс, становятся собственностью организатора.

Организатор оставляет за собой право оформления документации в виде каталога, фотографии и информационных бюллетеней и публикаций, которые подаются в электронных средствах массовой информации, телевидении, пресс-релизах и т.п., без каких-либо платежей роялти.

За дополнительной информацией обращайтесь к координатору соревнований Еве Реймак по тел.: +48 814 440 016.

Общество Фотоконкурс

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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