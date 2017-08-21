В Конотопе снова не состоялась сессия Сегодня, 14 сентября, согласно распоряжению мэра Конотопа Артема Семенихина должно было состояться VI пленарное заседание 24-ой сессии Конотопского городского совета.

Но из-за отсутствия кворума сессия не состоялась. В сессионном зале зарегистрировалось всего 15 депутатов из 36, пишет Голос Конотопа.