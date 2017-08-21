В Конотопе снова не состоялась сессия

Но из-за отсутствия кворума сессия не состоялась. В сессионном зале зарегистрировалось всего 15 депутатов из 36, пишет Голос Конотопа.
Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что на него напали. Его оппоненты считают иначе....
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Об этом сообщает Конотопское отделение ПАО «Сумыгаз»....
Совместными усилиями отдела государственной исполнительной службы города Конотоп и Деснянского отдела в г. Киеве, приняты меры по препятствию выполнению решения...
По ходатайству прокуратуры взято под стражу мужчину, унесшего жизнь незнакомца за пощечину....