За сутки полицейские Сумщины разоблачили шестерых воров Правоохранители обоснованно подозревают злоумышленников в совершении семи краж в Глуховском, Конотопском, Кролевецком, Ямпольском районах и городе Сумы.

Более 150 листов шифера и большое количество металлических изделий украли из бывшего зернохранилища на Глуховщине двое жителей из соседнего села 44 и 27-ми лет. Сейчас правоохранители устанавливают объем убытков, который нанесли злоумышленники своими действиями.

В Конотопе полицейские разоблачили 32-летнего местного жителя, который снял с чужой банковской карты 1350 гривен денежных средств.

А полицейские Сум обоснованно подозревают 21-летнего сумчанина в кражах денежных средств с банковских счетов. Как установили правоохранители, молодой человек, используя современные мобильные технологии, похитил с банковских карточек двух жителей областного центра более 12000 гривен.

На кражах чужого имущества погорели и двое жителей Краснопольского и Ямпольского районов. Так, 71-летний житель одного из сел Краснопольского района, сломал входную дверь дома своего односельчанина и, пользуясь отсутствием хозяина, вынес из помещения компрессор и двигатель от холодильника. А 27-летний житель города Дружба, находясь в гостях у знакомого, украл у него мобильный телефон. В обоих случаях правоохранителям удалось не только установить личности злоумышленников, но и изъять похищенные вещи и вернуть их владельцам.

Сейчас по всем фактам краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.