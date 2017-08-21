Правоохранители обнаружили у жителя Сумщины тайник с патронами

В ходе реализации заранее полученной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы информации о возможном незаконном хранении боеприпасов, правоохранители во дворе одного из частных домов местного жителя в с. Павловка, а именно - в доме за печью, обнаружили тайник с боеприпасами. В полиэтиленовом пакете мужчина хранил 7 патронов калибра 7,62 мм и 25 патронов - 5,45 мм.
В Белопольское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
По факту обнаружения у 44-летнего мужчины боеприпасов компетентными правоохранительными органами проводятся соответствующие следственные действия.
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