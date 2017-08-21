Шосткинец хранил дома полкило тротила

В Шостке, на остановке общественного транспорта работники полиции обратили внимание на мужчину, который распивал спиртные напитки. При проведении поверхностного осмотра одежды и вещей 40-летнего жителя райцентра, правоохранители обнаружили в кармане его куртки контактно-взрывное устройство к артиллерийскому снаряду калибра 125 мм, а в доме, где проживает гражданин, около пятисот граммов вещества, похожего на взрывчатку «Тротил».
Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
С начала операции работники полиции области проверили 2534 владельцев оружия, обнаружили 83 нарушения правил хранения владельцами оружия и боеприпасов, 78 человек привлечены к административной ответственности, и обнаружили ряд фактов незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатки, по которым открыли ряд уголовных производств.
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