Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30117

Шосткинец хранил дома полкило тротила

На Сумщине продолжается операция «Оружие и взрывчатка».

В Шостке, на остановке общественного транспорта работники полиции обратили внимание на мужчину, который распивал спиртные напитки. При проведении поверхностного осмотра одежды и вещей 40-летнего жителя райцентра, правоохранители обнаружили в кармане его куртки контактно-взрывное устройство к артиллерийскому снаряду калибра 125 мм, а в доме, где проживает гражданин, около пятисот граммов вещества, похожего на взрывчатку «Тротил».

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

С начала операции работники полиции области проверили 2534 владельцев оружия, обнаружили 83 нарушения правил хранения владельцами оружия и боеприпасов, 78 человек привлечены к административной ответственности, и обнаружили ряд фактов незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатки, по которым открыли ряд уголовных производств.

Право Оружие

По тематике

12.09.2017 12:55

На Сумщине АТОшник возил с собой пистолет

Полиция изъяла у нарушителя боевой пистолет, привезенный из зоны АТО....

11.09.2017 17:57

Полицейская операция «Оружие-взрывчатка» дает свои результаты

За выходные дни работники полиции Сумской области проявляли и изъяли у граждан гладкоствольное, самодельное огнестрельное и холодное оружие, патроны различного...

07.09.2017 15:36

Полиция изымает холодное оружие, патроны и боеприпасы времен войны

За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили и изъяли у граждан патроны, холодное оружие и даже несколько артиллерийских снарядов....

05.09.2017 16:28

В поезде «Одесса - Москва» пограничники обнаружили пистолет с патронами

Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу оружия....

Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины
30.08.2017 14:47

Автомат в качестве сувенира привез домой житель Сумщины

Во время проведения подготовительного этапа операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Середина-Будского районного отделения полиции обнаружили у 46-летнего мужчины огнестрельное оружие....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.