Сумская полиция поймала 9 поклонников наркотического «кайфа» За минувшие сутки полиция разоблачила в хранении наркотических и психотропных веществ шестерых жителей области, один человек выращивал коноплю, еще один позволял своему несовершеннолетнему приятелю у себя дома принимать наркотики.

Работники полиции областного центра изъяли 6 граммов марихуаны и устройство для ее курения у 26-летнего мужчины. Другой 24-летний сумчанин имел при себе, кроме 1 г каннабиса, еще и пакетик с 0,2 г амфетамина. Нашли полисмены 8 граммов марихуаны у несовершеннолетнего юноши и 5 граммов подобного вещества - в его 18-летнего родственника.

Путивльские полицейские в ходе санкционированного осмотра жилого помещения изъяли у 18-летнего жителя района 30 граммов марихуаны и «бульбулятор». Работники Кролевецкого отделения полиции при осмотре домохозяйства 26-летнего жителя райцентра обнаружили и изъяли 50 граммов каннабиса и самодельное устройство для ее курения.

По всем перечисленным фактам уже открыты или решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта).

Оперативники Сумского районного отдела полиции на приусадебном участке домохозяйства 48-летнего жителя одного из сел района обнаружили 6 конопляных растений. Мужчине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 310 УК Украины (выращивание или посев мака снотворного или конопли)

Глуховские сыщики установили, что 17-летний житель райцентра предоставлял у себя дома помещения своему младшему приятелю для употребления марихуаны. Теперь по юноше открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 317 УК Украины (организация или содержание мест для незаконного употребления... изготовления наркотических средств... с привлечением несовершеннолетнего), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 4-х до 8-ми лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.