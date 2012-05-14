В Сумах пройдет ІТ-конференция

UP2IT - это конференция для людей, участвующих в разработке IТ-решений. Программисты, тестировщики, дизайнеры, менеджеры проектов и аналитики соберутся вместе, чтобы обменяться опытом, послушать коллег и просто хорошо провести время.
Это один насыщенный день, который объединит 30 спикеров из 6 городов Украины (Киев, Чернигов, Днепр, Черкассы и Сумы), 4 секции докладов и многолетний опыт твоих коллег.
В рамках конференции можно будет прослушать доклады по следующим направлениям:
- PRODUCT (Agile, Scrum, Kanban, Risk Management, Business Analysis, Product Management, Growth Hacking);
- DEV & QA (React, Ember, Angular, Node.js, Express, Symfony, Laravel, Swift, Java, Kotlin, AWS, QA / TA);
- UP2DATE (VR / AR, Artificial Intelligence, Machine learning, Blockchain, Data Science);
- DESIGN (UI / UX, Prototyping, Design tools, Adaptive design).
Начало в 9:00 в Конгресс-центре СумГУ, по адресу ул. Покровская, 9/1.
Участие в конференции бесплатное. Регистрация и детали на сайте.
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