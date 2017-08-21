На Сумщине опять обнаружили лисье бешенство Бешенство лис обнаружили в Середина-Будском и Недригайловском районах.

В области выявлено еще два случая бешенства животных. Так 11 сентября лиса забежала во двор жительницы с. Каменка Середина-Будского района и напала на собаку. Люди от бешеного животного не пострадали. Бешенство подтверждено результатами лабораторных исследований 12 сентября.

В тот же день в с. Акименки, Недригайловского района лиса забежала во двор жителя и травмировала хозяина. Бешенство подтверждено результатами лабораторных исследований 13 сентября.

В неблагополучных пунктах проводятся мероприятия согласно инструкции «О мерах по борьбе с бешенством животных», сообщает сайт управления госпродпотребслужбы в Сумской области.