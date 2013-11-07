Депутаты объяснили, почему не явились сессию Конотопского горсовета

В нем сообщается, что депутатам сообщили о сегодняшней сессии слишком поздно, менее чем за сутки, поэтому не было возможности провести заседания депутатских комиссий. Поэтому они предлагают провести заседание сессии 28 сентября. При этом просят предоставить проекты решений до 18 сентября, а также обеспечить проведение заседаний депутатских комиссий.
Напомним, на сегодняшней сессии присутствовали всего 15 из 36 депутатов, поэтому заседание не состоялось.
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