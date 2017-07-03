В пятницу в Сумах будут отключать свет

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго».
Отключение связаны с ремонтными работами на воздушной линии и трансформаторной подстанции.
С 8:00 до 13:00 света не будет по ул. Металлургов (дома №№ 16, 24, 26, 30, 32).
с 8:00 до 15:00 - по ул. Степаненковской (дома №№ 1 - 33, 2 - 14), ул. Юрия Липы (дома №№ 1 - 31, 2 - 36), ул. Панфилова (дома №№ 1 - 3, 2 - 12).
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.
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