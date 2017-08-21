Сумские аматоры стартовали в кубке c побед 13 сентября прошли первые матчи 1/16 кубка Украины по футболу среди аматоров.

Обе команды с Сумщины первые матчи провели на своих полях. И обе минимально победили своих соперников. Роменский «Агробизнес TSK» благодаря голу Ярослава Сидоренко, а за николаевскую «Викторию» отличился Тарас Михайлюк.

Ответные игры пройдут через неделю.