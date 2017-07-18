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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели искали пропавшую девушку

11 сентября в 16.30 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в с. Волошнивка Роменского района 10 сентября поздно вечером после ссоры с родителями из дома ушла молодая девушка.

На поиск пропавшей отправились 3 кинологические расчета: Кошель Константин, Животовская Наталья и Гармаш Сергей со своими четвероногими питомцами. Кинологи тщательно обследовали указанную местность в пятикилометровом квадрате, идя буквально по следу пропавшей.

Вечером этого же дня поступила информация, что девушка была обнаружена в доме своей бабушки.

Право Кинологи Пропал без вести Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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