Спасатели искали пропавшую девушку

На поиск пропавшей отправились 3 кинологические расчета: Кошель Константин, Животовская Наталья и Гармаш Сергей со своими четвероногими питомцами. Кинологи тщательно обследовали указанную местность в пятикилометровом квадрате, идя буквально по следу пропавшей.
Вечером этого же дня поступила информация, что девушка была обнаружена в доме своей бабушки.
С 26 августа по 4 сентября на базе Украинского детского центра «Молодая Гвардия» в Одессе, проходил Всеукраинский лагерь «Юный спасатель»...
30 августа в постоянный пункт дислокации из зоны проведения антитеррористической операции, где они выполняли задачи по выявлению и уничтожению взрывоопасных...
Ахтырским отделом полиции разыскивается без вести пропавший Устименко Леонид Леонидович, 1942 года рождения, житель с. Старая Ивановка Ахтырского района, который...
8 августа на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступила заявка от Управления ГСЧС Украины в Сумской...
17 июля в 14:15 в Службу спасения «101» г. Сумы поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры...