Спасатели искали пропавшую девушку 11 сентября в 16.30 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в с. Волошнивка Роменского района 10 сентября поздно вечером после ссоры с родителями из дома ушла молодая девушка.

На поиск пропавшей отправились 3 кинологические расчета: Кошель Константин, Животовская Наталья и Гармаш Сергей со своими четвероногими питомцами. Кинологи тщательно обследовали указанную местность в пятикилометровом квадрате, идя буквально по следу пропавшей. Вечером этого же дня поступила информация, что девушка была обнаружена в доме своей бабушки.