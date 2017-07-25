Сумчан предупреждают о непогоде

Ночью и днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по городу составит 14-16 С, днем - 25-27 С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывает сумчан при сильном ветре быть осторожными.
По прогнозу Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, 14 сентября по г. Сумы и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с...
В ночь с 4 на 5 сентября ураган, который пронесся по Сумской области, наделал беды электросетям ПАО "Сумыоблэнерго"....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 1 сентября по г. Сумы и области ожидается сильный дождь, местами гроза....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, днем 27 июля по г. Сумі и области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град...
Предупреждение об осложнении погодных условий распространило Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области....