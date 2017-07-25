Сумчан предупреждают о непогоде Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 15 сентября, в Сумах и области возможны порывы ветра.

Ночью и днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по городу составит 14-16 С, днем - 25-27 С. Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывает сумчан при сильном ветре быть осторожными.