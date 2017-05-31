На Сумщине продукты подешевели аж на 0,3%

В августе 2017 года индекс потребительских цен по области составил 99,7%, по Украине - 99,9%.
Среди продуктов питания больше всего - на 25,6% - подешевели овощи. Среди них существенно снизились в цене помидоры - на 57,2%, капуста - на 50,8%, морковь - на 42,8%, свекла - на 40,3%, лук - на 29,1%, картофель - на 27,6%. Также снизились цены на фрукты - на 4,1%, рыбу свежую, охлажденную и замороженную - на 2,3%.
В то же время, значительно подорожали огурцы - на 46,7%, яйца - на 24,0%, апельсины - на 18,0%. На 2,3% -1,4% стали стоить больше мясо и мясопродукты, молоко, кисломолочная продукция, сыр и мягкий сыр (творог).
На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в августе 2017 года произошел рост цен (тарифов) на газ сжиженный для автомобилей, услуги финансовых учреждений, табачные изделия, туристические услуги, услуги детских дошкольных учреждений.
Вместе с тем, несколько снизились цены на одежду и обувь.
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