Кто напал на мэра Конотопа? Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что на него напали. Его оппоненты считают иначе.

Мэр Конотопа Артем Семенихин написал на своей странице в фейсбуке, что на него напали:

«Щойно на мене спробували здійснити напад. На мене кинувся депутат Сумської обласної ради Сергій Демеха і наш «міський божевільний» Спартак Сергієнко. Вони погрожували мені вбивством та нецензурно висловлювались, в том числі щодо моїх близьких.

Однак, на щастя, поруч були мої друзі, які відтіснили нападників.

Це сталось коли я виходив з території 5-ї школи. Після цього я одразу звернувся до поліції. Чекаю на реакцію правоохоронців».

В то же время депутат Конотопського горсовета Тарас Омельченко сообщил «Данкору», что сегодня после неудавшейся попытки провести заседание сессии Артем Семенихин поехал по местам работы неявившихся депутатов, в том числе заехал в две школы - № 12 и № 5, директора которых являются народными избранниками. По словам г-на Омельченко, все это транслировалось в прямом эфире на странице мэра в фейсбуке.

Увидев, что происходит, к пятой школе подъехала депутат облсовета Сергей Демеха и Спартак Сергиенко, которого избили сопровождавшие мэра чиновники. К сожалению, видео со страницы Артема Семенихина из 5-ой школы уже удалено.

Своя версия есть и у Сергея Демехи:

«Щойно став свідком того, як у прямому ефірі у фейсбуці #покищо міський голова Артем Семеніхін фактично зірвав учбовий процес у 5 школі та пригрозив директору школи Олександру Юрченку звільненням за те, що він не прийшов на непідготовлене пленарне засідання сесії.

Семеніхін грубо порушив ЗУ та значно перевищив свої службові повноваження.

А тому відразу видалив відео прямого ефіру зі сторінки у фейсбуці.

Я разом зі Спартаком Сергієнком поїхав до школи і побачили, як "радники" та #покищомер #АртемСеменіхін «пресують» директора.

Побачивши мене зі Спартаком Сергієнком, мер та його свита вчинила напад та завдали тілесних ушкоджень Спартаку. Розпускали руки мер разом з "радником" Благодарним, нач. ЖКГ Фещенком та заступником Іноземцевою, також якийсь невідомий мені бородань та Стас Некрасов (дир. міськ. лазні).

Набігав на добрячу кримінальну статтю і тому відразу хоче замести сліди злочину.

Але є свідки.

Далі буде...»