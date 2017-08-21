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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:21192

Апелляционный суд отказал 30 пожизненно осужденным в применении «закона Савченко»

С начала года в Апелляционный суд Сумской области поступило 55 апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции по зачислению лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, времени предварительного заключения в срок наказания из расчета один день пребывания в СИЗО за два дня лишения свободы. 30 из них касались осужденных к пожизненному лишению свободы.

По словам судьи-спикера уголовной палаты суда Натальи Литовченко, коллегиями судей апелляционной инстанции в 100 % случаях отказывалось в применении норм «Закона Савченко» к лицам, которые получили высшую меру наказания. Судья объясняет, что Уголовным кодексом Украины предусмотрено два разных вида наказания, связанного с лишением свободы. А именно срочное, что означает лишение свободы на определенный срок, и бессрочное, то есть пожизненное пребывание за решеткой.

- Изменения в ч.5 ст.72 УК Украины, которые были приняты в 2015 году и предусматривали зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы, указывают на срочное измерение наказания, которое подлежит перерасчету, а потому положение этой статьи к наказанию в виде пожизненного лишения свободы применять нельзя, - отмечает она. - Кроме того, уголовный закон раскрывает содержание этих наказаний и выделяет правила их назначения. Это указывает на то, что пожизненное лишение свободы не является законодательно признанным видом такого вида наказания, как лишение свободы, а наоборот, является отдельным видом, который имеет свой специальный порядок и условия его отбывания.

Однако, отмечает Наталья Литовченко, не во всех областях действовала подобная судейская практика. За полтора года, в течение которых действовал названный в народе «закон Савченко», большим количеством решений судов осужденным к пожизненному лишению свободы перечислялась срок предварительного заключения. Были такие решения местных судов и на Сумщине.

По словам судьи-спикера апелляционного суда, с начала года в производстве суда находилось 3 апелляционные жалобы прокуратуры, в которых просилось отменить решения судов первой инстанции по зачислению лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, срока предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета день за два. Все они были удовлетворены коллегиями судей апелляционного суда.

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