В Сумах могут досрочно выпустить трех осужденных

Рассматривались материалы, подавших администрацией Сумской исправительной колонии № 116 о применении к осужденным Закона Украины «Об амнистии в 2016 году» и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины.
По результатам рассмотрения материалов было согласовано условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины двум лицам, одному - применение Закона Украины «Об амнистии в 2016 году».
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