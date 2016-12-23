В Сумах могут досрочно выпустить трех осужденных В среду, 13 сентября, состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

Рассматривались материалы, подавших администрацией Сумской исправительной колонии № 116 о применении к осужденным Закона Украины «Об амнистии в 2016 году» и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины.

По результатам рассмотрения материалов было согласовано условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины двум лицам, одному - применение Закона Украины «Об амнистии в 2016 году».