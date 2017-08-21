На Сумщине священик УПЦ (МП) перешел в Киевский патриархат

Сейчас о. Ярослав служит в Никольском храме в пгт Великая Писаревка. Первую литургию священник отслужил в воскресенье, 10 сентября, вместе с благочинным Ахтырского района протоиереем Андреем Брынчаком, сообщает Православная Сумщина.
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