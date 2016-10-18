На Сумщине отмечают день рождения Павла Грабовского

В сентябре на Краснопольщине проходит большой литературно-художественный праздник, а в его рамках - ежегодный районный конкурс чтецов поэзии П.А. Грабовского, посвященный дню рождения великого писателя, пишет сайт облсовета.
В конкурсе в этом году приняли участие 33 человека из разных населенных пунктов Краснопольщины. Конкурсная программа включала два произведения, первое - произведение самого писателя, второе -сочинение современного украинского поэта о родном крае. Все участники-любители прекрасно продекламировали произведения, с глубоким чувством и артистизмом.
По результатам оценки жюри определило победителей в четырех возрастных группах. Все декламаторы были награждены дипломами отдела культуры и туризма Краснопольской РГА. Отмечены ценными призами от председателя районного совета и молодые конкурсанты Диана Придатко и Юлия Крамаренко.
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