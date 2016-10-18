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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4547

На Сумщине отмечают день рождения Павла Грабовского

Ежегодно в сентябрьские дни Сумщина отмечает годовщину со дня рождения нашего земляка писталея Павла Грабовского.

В сентябре на Краснопольщине проходит большой литературно-художественный праздник, а в его рамках - ежегодный районный конкурс чтецов поэзии П.А. Грабовского, посвященный дню рождения великого писателя, пишет сайт облсовета.

В конкурсе в этом году приняли участие 33 человека из разных населенных пунктов Краснопольщины. Конкурсная программа включала два произведения, первое - произведение самого писателя, второе -сочинение современного украинского поэта о родном крае. Все участники-любители прекрасно продекламировали произведения, с глубоким чувством и артистизмом.

По результатам оценки жюри определило победителей в четырех возрастных группах. Все декламаторы были награждены дипломами отдела культуры и туризма Краснопольской РГА. Отмечены ценными призами от председателя районного совета и молодые конкурсанты Диана Придатко и Юлия Крамаренко.

Общество Грабовский Краснополье

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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