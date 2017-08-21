В Сумах прошел форум директоров школ Сегодня, 14 сентября, в Сумах прошел первый Форум директоров общеобразовательных учреждений Сумской области.

На нем речь шла о конкретных шагах реализации образовательной реформы, пишет сайт ОГА.

«Этот год очень плодотворный как для всей Украины, так и для Сумщины. Сегодня мы делаем максимум шагов для того, чтобы каждый маленький украинец имел доступ к качественному образованию - создаем единое информационное пространство, реализуем новые реформы, осовремениваем и оптимизируем материальные базы. Директора школ доказали свою компетентность, о чем говорит высокий уровень образовательных достижений», - отметил на форуме глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

Он напомнил, что в регионе создано 20 опорных школ, девять из которых находятся в ОТГ и отметил, что реформа децентрализации тесно связана с с образовательной реформой.

Директор департамента образования и науки Виктория Гробова рассказала, что такой форум на Сумщине проводится впервые. И именно руководители школ стали его участниками, поскольку они являются первопроходцами, которые вносят изменения, организуют надлежащее образовательное пространство и учебный процесс детей и учителей.

«Нашей целью было донести всю необходимую информацию до непосредственных исполнителей и установить с ними обратную связь. Мы и в дальнейшем будем проводить такие форумы не только с директорами, но и с учителями-предметниками. Такие мероприятия предоставят нам возможность понять, на что именно следует обратить больше внимания», - подчеркнула куратор образования.