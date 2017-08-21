Как в Глухове экс-регионалы борются с мэром (видео)

Украинец французского происхождения Мишель Терещенко стал мэром Глухова осенью 2015 года. Но француз не учел особенностей национального управления городом - кумовства, круговой поруки, жажды власти отдельных политических сил, говорится в сюжете.
Сьогодні, 1 вересня, опівдні у Глухові відбулося офіційне відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку....
30 августа, около 16:20, произошла авария в Глухове....
С 18 по 27 августа в венгерском городе Надькониже проходил чемпионат мира по судомодельному спорту секции «М» (скоростные радиоуправляемые модели)....
Пятеро посетителей одного из глуховских кафе, которых задержали за хулиганские действия и избиение работника полиции, оказались лицами с большим уголовным...
1 сентября в Глухове планируется открытие памятника Тарасу Шевченко....