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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:40307

Как в Глухове экс-регионалы борются с мэром (видео)

На 24-ом канале вышла программа ЦРУ о противостоянии мэра Глухова Мишеля Терещенко с экс-регионалами, которые не хотят отпускать город.

Украинец французского происхождения Мишель Терещенко стал мэром Глухова осенью 2015 года. Но француз не учел особенностей национального управления городом - кумовства, круговой поруки, жажды власти отдельных политических сил, говорится в сюжете.

Политика Глухов Мишель Терещенко

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«Dixie Land, Ленинопад» Роман Бондарчук (Латвия, Украина, Германия, 2017)
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«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
«Секс-Трип» Энтони Дж. Коэн (США, 2017)
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20:45 – 50 грн.
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
«Тюльпанная лихорадка» Джастин Чадвик (Великобритания, США, 2017)
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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