Как в Глухове экс-регионалы борются с мэром (видео) На 24-ом канале вышла программа ЦРУ о противостоянии мэра Глухова Мишеля Терещенко с экс-регионалами, которые не хотят отпускать город.

Украинец французского происхождения Мишель Терещенко стал мэром Глухова осенью 2015 года. Но француз не учел особенностей национального управления городом - кумовства, круговой поруки, жажды власти отдельных политических сил, говорится в сюжете.