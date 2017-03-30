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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25301

В Краснополье банкирша обворовывала клиентов

На присвоении средств банка разоблачена его бывшая работница.

Краснопольским отделом Ахтырской местной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении относительно бывшего должностного лица одной из государственных банковских учреждений пгт Краснополье. Лицо подозревается в незаконном присвоении денежных средств и служебном подлоге.

Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время уже бывший работник отделения, подделывая подписи вкладчиков денежных средств, вносила в расходные кассовые документы заведомо ложные сведения, в результате чего снимала с депозитных счетов клиентов банка наличные средства. Всего подозреваемая обогатилась на 73 тыс. грн.

Как сообщил начальник Краснопольского отдела Ахтырской местной прокуратуры Андрей Петров, действия бывшей банковской сотрудницы квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение имущества должностным лицом) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Справка: санкция самой тяжелой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Банк Краснополье Присвоение средств

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