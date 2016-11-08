Завтра в Сумах пройдет благотворительный аукцион В субботу, 16 сентября, состоится благотворительный аукцион «Время добрых дел».

Вырученные средства будут переданы на лечение бойца АТО - сумчанина Евгения Журавля, который в августе 2014-го года прошел «Иловайский котел», а через год под Счастьем получил ранения.

Место проведения - городская галерея (ул. Соборная, 27).

Начало - 15:00.