На Покровской площади женщина врезалась на авто в новый забор

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Евгений Охрименко.
«У отеля Рейкарц автомобиль с парковочного места через холм вылетел на тротуар и протаранил новый заборчик. Видимо владелец перепутал педали…» - написал он.
В соцсетях пишут, что видели возле авто женщину с перебинтованной ногой, видимо, хозяйку авто.
Сегодня, 15 сентября, около 6.00, в Шостке на въезде в микрорайон Капсюль произошло дорожно-транспортное происшествие....
14 сентября, около 17:30, на участке дороги Белополье - Барило перевернулся грузовик Mersedes-Benz....
Патрульные обнаружили три пакетика с неизвестным веществом в транспортном средстве, попавшем в ДТП....
ДТП произошло в ночь с 12 на 13 сентября около полуночи....
Происшествие произошло 10 сентября вблизи села Кудрявое Ахтырское района....