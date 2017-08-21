На Покровской площади женщина врезалась на авто в новый забор Днем 14 сентября женщина-водитель на легковом автомобиле врезалась в недавно установленное ограждение на спуске с ул. Воскресенской к ул. Кооперативной.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Евгений Охрименко. «У отеля Рейкарц автомобиль с парковочного места через холм вылетел на тротуар и протаранил новый заборчик. Видимо владелец перепутал педали…» - написал он. В соцсетях пишут, что видели возле авто женщину с перебинтованной ногой, видимо, хозяйку авто.